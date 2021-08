Viterbo: due medici sospesi poichè senza vaccino

Lunedì, l'ordine, invierà le lettere alle persone coinvolte.

Due medici sono stati sospesi dall’attivita’ lavorativa poiche’ senza vaccino. A confermarlo e’ il presidente dell’ordine dei medici di Viterbo Antonio Maria Lanzetti. Lunedi’, l’ordine, inviera’ le lettere alle persone coinvolte.

La misura e’ scaturita dopo gli accertamenti della Asl viterbese sui medici che non hanno ancora proceduto con gli adempimenti previsti dal Decreto Covid, il quale prevede, ove possibile, il ricollocamento degli operatori non vaccinati in mansioni che non implichino rischi di diffusione del contagio, con la realtiva retribuzione, o la sospensione dal servizio. Il provvedimento resta in vigore fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale. La normativa di riferimento e’ il decreto legge 44/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso primo aprile, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.