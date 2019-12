Metro A, dal 30 dicembre stazione Cornelia chiusa

A partire da lunedì 30 dicembre la stazione Cornelia della linea A della metropolitana resterà chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Lo rende noto Atac che precisa inoltre che per ridurre i disagi, sarà attivata una linea di bus navetta denominata Ma13 che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario Fl.

Contemporaneamente, si stanno concludendo le attività di controllo agli impianti di traslazione nelle stazioni di Barberini e Baldo degli Ubaldi. La stazione di Baldo degli Ubaldi, chiusa il 18 ottobre scorso, dovrebbe riaprire da cronoprograma dopo la metà di gennaio. Quella di Barberini riaprirà inizialmente soltanto in uscita poiché gli interventi ultimati riguardano 4 delle 6 scale mobili. La riapertura della stazione era attesa a inizialmente ai primi di dicembre, poi entro il Natale. Tuttavia nella giornata di ieri l’assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese, in un post su Facebook ha spiegato che “su una delle 4 scale mobili date in riapertura sembra siano stati riscontrati ancora dei problemi” a seguito dei collaudi Ustif che vengono effettuati da tecnici del Mit.

Infine, è chiusa anche Flaminio per un intervento delle forze dell’ordine, dovuto al suicido di una militare nei bagni della stazione: i treni transitano senza fermarsi. Atac consiglia di utilizzare le stazioni Spagna o Lepanto.