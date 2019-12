Ecco come sarebbe il centro di Roma con il GRAB

Nell’immagine si vedono persone camminare in totale tranquillità in mezzo alla strada. Non in un punto qualunque, ma davanti all’Anfiteatro Flavio nel tratto di strada per chi arriva da Circo Massimo. Accanto a loro alcuni ciclisti che pedalano in sicurezza e tranquillità su una sede viaria a loro dedicata.

Dimezzato lo spazio per il traffico veicolare e ridotto a una sola corsia di marcia

Spoiler: l’immagine purtroppo è una ricostruzione ma il progetto esiste davvero.

A divulgare la foto è il comitato promotore del GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette, un unico itinerario ciclabile di 45 chilometri di interesse storico, turistico, culturale e ambientale al servizio di Roma. Il progetto ha vissuto fasi alterne, dal pessimismo a spiragli di luce che si sono visti a giugno, con la firma di un protocollo d’intesa tra Roma Capitale e MIT. Tra le strade e le ville storiche interessate dal tracciato turistico-culturale l’Appia Antica, viale Palmiro Togliatti, la riserva naturale dell’Aniene, villa Ada, villa Borghese, via Guido Reni, viale Angelico, via Lepanto, via Giulia, il Ghetto, il Campidoglio e via dei Fori Imperiali.

Alcuni utenti di Twitter hanno fatto notare che lo scenario della foto sarebbe possibile anche senza il GRAB, visto che il progetto specifico su quel tratto sarebbe dovuto essere concluso già da anni, ma il GRA delle biciclette ha comunque il merito – seppur tra varie polemiche fra gli attivisti delle due ruote – di rendere più funzionale e connessa la rete di ciclabili esistenti e future.