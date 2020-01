Meleo, lavori a galleria Giovanni XXIII e tutor velocità

“Il 20 gennaio partirà la seconda fase dei lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, dopo la realizzazione dell’illuminazione al led”. Lo annuncia l’assessore alle Infrastrutture di Roma Linda Meleo.

“Questa seconda fase prevede il completo rifacimento dell’asfalto e della segnaletica a terra e verticale, il controllo e la manutenzione dei tombini e delle caditoie per smaltire le acque, e, in particolare, ed è questo l’intervento che richiederà più tempo, la pulizia e la sostituzione dei pannelli foto riflettenti, importanti per migliorare la sicurezza. La prima parte dei lavori inizierà il 20 gennaio, con la chiusura completa della ‘canna nord’ in direzione Pineta Sacchetti, per 75 giorni circa. Successivamente, interverremo sulla ‘canna sud’ direzione Stadio Olimpico-Salaria“, aggiunge.

“La scelta di chiudere a fasi alterne le due canne è funzionale a velocizzare i lavori senza rischi. Non potevamo iniziare in altro momento dell’anno, in quanto ci saranno altri interventi da realizzare sulle strade del quadrante nel corso dell’estate del 2020. Vi dico anche che non si poteva lavorare solo di notte e riaprire di giorno la galleria perché gli interventi che vi ho descritto sopra non consentono questo tipo di soluzione. Sarà però nostra cura cercare di ridurre i tempi dei lavori quanto più possibile rispetto al crono programma di partenza. Stiamo realizzando dei pannelli informativi che saranno visibili nei prossimi giorni a partire dall’uscita di via Salaria sulla Tangenziale Est verso la galleria. Sappiamo che questi lavori creeranno dei disagi ai cittadini. Sono però lavori, mai realizzati dal 2004, che, una volta terminati, vi faranno circolare in galleria in condizioni migliori. Chiediamo un po’ di pazienza ai cittadini. Chiudo informandovi che nel 2020 inizieremo anche il montaggio di un tutor per il controllo della velocità, grazie al prezioso lavoro della Commissione capitolina lavori pubblici e della sua Presidente Alessandra Agnello”, conclude sui social Meleo.