Maxi incendio in campo nomadi a Castel Romano

Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri nel campo nomadi di Castel Romano, che si affaccia sulla Pontina. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, tre autobotti di supporto e il carro autoprotettori che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. A quanto riferito dai pompieri, il rogo ha interessato un’area di circa duemila metri quadrati adibita a discarica. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona.

Nella zona di via Cocumella il forte odore dei materiali di bruciati ha reso a tratti l’aria irrespirabile. I pompieri presidiano la zona smassando i rifiuti per evitare che le fiamme tornino a divampare. Incendi come quelli di ieri sera sono purtroppo frequenti e, in alcuni casi, hanno interessato anche baracche e automobili.