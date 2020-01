Roma, da oggi i lavori galleria Giovanni XXIII

La galleria Giovanni XXIII, nella quale da oggi, lunedì 20 gennaio, partono i lavori di riqualificazione per una maggiore sicurezza di automobilisti e motociclisti, resta chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo.I lavori per la riqualificazione della “canna nord” durano dunque un mese, al massimo 35-40 giorni di chiusura totale, invece dei 75 previsti inizialmente nel cronoprogramma. Questo consente di riaprire la galleria al traffico circa 35 giorni prima. Le residue operazioni di completamento dei lavori saranno eseguite in orario notturno.

La contrazione dei tempi di chiusura totale è possibile grazie alle lavorazioni che le imprese iniziano da subito su entrambi gli accessi della galleria, per convergere poi verso la parte centrale. Il Dipartimento Lavori Pubblici (Simu) di Roma Capitale coordina le operazioni. I lavori nel tratto della “canna sud”, in direzione dello Stadio Olimpico/Salaria, previsti inizialmente ad aprile, saranno eseguiti a luglio, dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell’Europeo di calcio.