Accolte in albergo le famiglie del palazzo evacuato al Celio

Sono stati tutti accolti in albergo gli 11 residenti della palazzina al Celio che hanno chiesto assistenza alloggiativa, a seguito dello sgombero ordinato ieri mattina dai vigili del fuoco in via precauzionale, dopo il cedimento del manto stradle vicino al Colosseo.

“I richiedenti – si legge in una nota del Campidoglio – sono stati sistemati in un hotel in zona Rebibbia e domani mattina verranno tutti trasferiti in altra struttura ricettiva che si trova a soli tre minuti a piedi dalla loro abitazione.

“Grazie al nostro accordo con gli albergatori, da stasera (ieri sera ndr) tutte le persone che hanno bisogno di un tetto potranno dormire in hotel. Non lasciamo in strada nessuno, a differenza del passato in cui eventi imprevisti come questo mettevano in difficoltà intere famiglie. Domani mattina (Oggi ndr), inoltre, verranno trasferiti in un altro albergo vicinissimo alla loro abitazione, in modo che le abitudini di vita dei bambini, degli adulti o degli anziani non vengano stravolte, e che la lontananza da casa arrechi loro il minor disagio possibile”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi