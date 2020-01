Metro A, commercianti lanciano hashtag #ParliamodiBarberini?

A 313 giorni dalla chiusura della stazione Barberini della linea A della metropolitana di Roma i commercianti della zona hanno avviato un’iniziativa sui social network. L’idea è partita dai promotori della pagina Facebook Coordinamento piazza della Repubblica che hanno lanciato l’hashtag “Parliamo di Barberini?“, richiamando il più noto slogan sui social “Parlateci di Bibbiano”. In un post si legge che l’hashtag nasce perché “il 21 marzo questa assurda chiusura compirà un anno“.

Tutto è iniziato il 23 marzo scorso, giorno in cui le scale mobili di Barberini (chiusa da allora) si sono accartocciate portando alla chiusura totale della stazione.

A conti fatti, tra metro A, B/B1, C e Roma-Lido, il 10% tra scale mobili, ascensori e montascale è rotto o inutilizzabile. Sulla linea rossa, ad esempio, ci 15 con impianti fuori uso e 3 con alcuni cancelli chiusi. Cinque, invece, le stazioni che hanno problemi sulla linea blu, mentre lungo la metro C si contano 5 fermate con ascensori fuori uso e 3 con cancelli chiusi. Cinque fermate con ascensori e scale mobili off-limits sulla Roma-Lido, dove sono anche rotti i pannelli informativi di Lido Centro e, soprattutto, quelli di un sito importante come Ostia Antica.