Coronavirus: per italiani quarantena alla Cecchignola

Il luogo dove dovrebbero essere posti in quarantena gli italiani provenienti da Wuhan e’ una caserma situata all’interno della “citta’ militare” della Cecchignola, alla periferia sud di Roma. I tecnici delle amministrazioni coinvolte hanno individuato una struttura nel grande comprensorio militare ed in queste ore si sta accertando l’effettiva idoneita’ allo scopo.

Intanto coronavirus e’ arrivato ufficialmente anche in Italia. Positiva ai test una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma. Provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale. Un caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese. Conte, intanto, annuncia la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.

Alle 10 e’ previsto un Consiglio dei ministri sulle misure per affrontare il virus.

Nel frattempo gli ultimi voli previsti in arrivo dalla Cina e in ‘schedule’ prima della chiusura del traffico da e per il Paese sono atterrati all’aeroporto internazionale di Malpensa. Si tratta di due voli di Air China in arrivo da Pechino e Shangai e uno della Cathay Pacific. Controllati i passeggeri. Stanno sbarcando nel frattempo dalla Costa Smeralda ormeggiata al porto di Civitavecchia i 1143 passeggeri che avrebbero dovuto sbarcare ieri e che sono rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di coronavirus, poi rientrato. “A bordo c’e’ stata la massima tranquillita’ e hanno gestito le cose bene”, racconta Filippo Rossi, un uomo di Monterotondo, in provincia di Roma, che e’ stato tra i primi a lasciare la nave.