Niente Coronavirus sulla nave Costa Crociere a Civitavecchia

Pericolo scampanato. Il laboratorio di riferimento dell’INMI Spallanzani ha comunicato che i campioni dei pazienti della nave da crociera Costa Smeralda ferma a Civitavecchia sono risultati negativi per 2019-nCoV. La nave può essere messa in “libera pratica sanitaria”. Le autorità sanitarie stanno informando la Capitaneria di Porto. Dunque, niente coronavirus ma una semplice influenza.

Sulla nave continua ad esserci nervosismo tra i passeggeri. Tuttavia, considerato il pericolo scampato per il possibile coronavirus, i passeggeri che lo desiderano potranno scendere già nelle prime ore di questa mattina.

Comunque, la nave salterà lo scalo di La Spezia e rimarrà ormeggiata a Civitavecchia alle ore 18 di oggi alla volta di Savona, riprendendo quindi il suo programma regolare di crociere. Costa Crociere ha offerto la possibilità agli ospiti che sarebbero dovuti sbarcare ieri a Civitavecchia di poter pernottare a bordo, provvedendo all’organizzazione dei loro rientri a casa a partire da stamattina.

Il ministero ha fatto sapere che sono stati messi in campo tuti gli strumenti necessari per combattere eventuali casi di coronavirus e per l’occasione ha messo a punto un vero vademecum.