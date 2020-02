Oggi a Roma una ferrovia è rimasta chiusa per assenza di personale

Ci sono storie che possono accadere (quasi) solo a Roma.

La ferrovia Roma-Giardinetti – ora denominata Termini-Centocelle a causa del tracciato ridotto – stamattina è rimasta chiusa. Per un guasto tecnico? Per un problema infrastrutturale o legato ai treni? No, per assenza di personale.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Atac, una notizia che ha iniziato a generare un vespaio di polemiche.

Così, un’importante linea ferroviaria urbana – che coadiuva la Metro C e toglie traffico da una strada complessa come la Casilina – è rimasta inattiva, come le tante linee periferiche che spesso vengono sospese per assenza di mezzi.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Atac e del Comune di Roma, gli utenti hanno espresso attraverso i social la propria rabbia e il proprio stupore per una decisione data senza preavviso: