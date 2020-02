Coronavirus, caso sospetto tra i 56 italiani a Cecchignola

Sono in corso accertamenti su un italiano rientrato da Wuhan, nell’ambito delle misure di controllo sui 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella città militare della Cecchignola a Roma. Secondo quanto si apprende dal Ministero della Salute, le analisi condotte sui tamponi, hanno evidenziato questa mattina un sospetto caso di coronavirus 2019-nCoV.

Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti da eseguire sul soggetto che è stato trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.