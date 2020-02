A Furio Camillo Metro A si rompe un gradino della scala mobile

Usura, scarsa manutenzione o tutte e due? Una nuova tegola si abbatte sulle scale mobili delle metropolitane di Roma. Nel tardo pomeriggio di ieri si e’ rotto un gradino di una scala mobile nella fermata della metro Furio Camillo sulla linea A.

L’incidente, a quanto si apprende, non ha avuto conseguenze ne’ feriti tra i passeggeri che in quel momento transitavano all’interno della stazione che resta aperta. Ora bisogna capire per quanto tempo la stazione potrà funzionare con una sola scala mobile e quali saranno i tempi di riparazione.

Dopo quasi un anno di stop la settimana scorsa ha riaperto la stazione di Barberini, sempre sulla metro A, e a fine giugno Repubblica dopo uno stop di 246 giorni,