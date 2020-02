Metro C, per guasto tecnico interrotta Torrenova-Borghesiana

La linea C della metropolitana di Roma è parzialmente interrotta, a causa di un guasto tecnico nella stazione Grotte Celoni.

Risulta regolare il tratto San Giovanni-Torrenova mentre è stato interrotto quello Torrenova-Borghesiana; servizio ridotto nel tratto Borghesiana-Pantano. Sono attivi i bus sostitutivi tra Giardinetti e Pantano. Lo comunica il servizio Info Atac su Twitter.#Roma

Intanto è in graduale ripresa la circolazione sulla linea A, dove il traffico è stato rallentato, per poco meno di un’ora, nella tratta Travertino-Termini in direzione Battistini, a causa di un guasto tecnico agli impianti di circolazione di Manzoni-San Giovanni, poi risolto.