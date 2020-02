Campidoglio, mozione per cittadinanza onoraria a Manuel Bortuzzo

L’Assemblea capitolina questa settimana si riunisce in seduta ordinaria martedì 18 febbraio, dalle 14:30 alle 19, per discutere alcune delibere in ambito urbanistico e diverse mozioni. Tra i principali atti d’indirizzo che saranno sottoposti al voto dell’Aula Giulio Cesare, nella giornata di martedì, c’è una mozione a prima firma del capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, che chiede alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e alla giunta di impegnarsi a conferire la cittadinanza onoraria a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da uno sparo il 2 febbraio del 2019 mentre si trovava fuori a un locale nel quartiere Axa-Casalpalocco.

Inoltre, una mozione a prima firma del consigliere del Pd, Giovanni Zannola, chiederà alla sindaca e alla giunta capitolina di attivarsi per la salvaguardia del rapporto di lavoro dell’autista vittima di aggressione durante il servizio nell’ottobre 2017: Federico Maruca mentre era in servizio sulla linea 055 fu aggredito all’altezza della fermata Finocchio della metro C e riportò lesioni per le quali è stato ritenuto inabile al lavoro e quindi licenziato dalla società privata, presso cui era impiegato, e che opera per il consorzio Roma Tpl. L’Aula Giulio Cesare si riunirà poi giovedì 20 febbraio in seduta straordinaria dalle 14 alle 17 per discutere di sgomberi ed emergenza abitativa, e dalle 17 alle 20 per discutere di società partecipate, in particolare Centro carni e Famacap.