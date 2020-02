Concorso truccato al San Camillo Forlanini, indagati due medici

Due medici dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma sono indagati per rivelazione di segreto d’ufficio. A seguito della conclusione delle indagini preliminari svolte dalla procura di Roma, i carabinieri del Ros hanno notificato l’avviso di garanzia ai due indagati. I reati contestati al medico P.P.L, membro della commissione di concorso dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini per la selezione di un dirigente medico (settore ostetricia e ginecologia), hanno a che fare con l’aver fornito argomenti delle prove di esami, e posizioni in graduatoria prima della sua redazione e approvazione, alla dottoressa B.F., candidata al concorso e al quarto posto in graduatoria.

Il concorso a cui si fa riferimento, è quello “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini di un posto di dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia (da destinare al settore del day hospital e day surgery)” il cui bando fu pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 27 novembre del 2015. Gli investigatori sono arrivati a scoprire lo scambio illegale delle informazioni in maniera quasi accidentale quando, a febbraio 2017, durante un’attività di indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma che indagando su altri filoni ha sottoposto a intercettazione uno dei due medici oggi indagati. L’esito finale del concorso, il contenuto delle prove d’esame e la collocazione in graduatoria della candidata, che aveva beneficiato della rivelazione delle notizie riservate, ha confermato quanto emerso dalle intercettazioni.