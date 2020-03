Coronavirus: Regione Lazio, da domani Covid 3 a Casal Palocco

“E’ stata firmata l’ordinanza: da domani parte il COVID 3 HOSPITAL di Casal Palocco con i primi 12 posti di terapia intensiva. E’ inoltre partito questa mattina con il trasferimento dei primi 10 pazienti positivi, il COVID 5 HOSPITAL presso il Policlinico Umberto I – presidio George Eastman. I pazienti trasferiti, tutti positivi, vengono dalla Asl di Frosinone e dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Ma entra in campo anche l’ospedale militare del Celio che, nell’ambito di un protocollo d’intesa con l’Istituto Spallanzani, ha dato la disponibilita’ ad accogliere pazienti, e voglio ringraziare l’Esercito per la collaborazione ed il supporto che ci sta dando”.

Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nell’ordinanza, viene precisato in una nota, c’e’ anche la nuova app della Regione ‘Lazio Doctor COVID’ in collaborazione con i medici di medicina generale, che permettera’ un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare.