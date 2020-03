Costa Victoria a Civitavecchia, da domani sbarco

“La nave Costa Victoria e’ attraccata a Civitavecchia stamattina. Io ho espresso il mio assoluto dissenso al ministro De Micheli ma lei ha ritenuto di farla attraccare. Domani si procedera’ con le operazioni di sbarco che consentiranno ai passeggeri di salire su pullman che poi da sotto bordo li porteranno nei luoghi di destinazione, gli stranieri probabilmente a Fiumicino”. Cosi’ il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

“Sulla nave – riporta – ci sono circa 1400 persone, molti passeggeri e molti membri equipaggio. Non so se lasceranno poi la nave in porto, questa competenza non spetta al sottoscritto ma alla capitaneria e al ministro stesso. Ci sono tante persone, non so se riusciranno subito entro domani a completare lo sbarco, serve una disponibilita’ di pullman”.

Costa Victoria e’ partita da Dubai il 7 marzo. Dopo la decisione della compagnia di sospendere tutte sue le crociere, la nave ha fatto rientro in Italia solo per consentire ai suoi ospiti di sbarcare e tornare a casa. “Costa Crociere desidera ringraziare tutte le autorita’ coinvolte in queste operazioni per cio’ che e’ stato fatto finora e per cio’ che sara’ fatto nelle prossime ore”.