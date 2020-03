Coronavirus, controlli a tappeto in case di riposo del Lazio

E’ stata inviata una lettera ai prefetti e ai comuni per effettuare controlli a tappeto sulle case di riposo del Lazio, secondo le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Covid-19 nelle strutture residenziali sociosanitarie. Dai controlli a tappeto effettuati a Frosinone sono emerse criticità alla casa di riposo Hermitage di Fiuggi. Lo rende noto la task force per il Covid-19 su Salute Lazio, il portale Facebook dell’assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.

Su 37 tamponi effettuati, si legge nel post, 18 risultano positivi. E’ stato quindi predisposto l’isolamento e la verifica su tutti gli ospiti e dipendenti da parte della Asl di Frosinone ed è stata avviata l’indagine epidemiologica. Sono iniziate, inoltre, le verifiche anche a Ceprano, e proseguiranno su tutte le strutture della Provincia di Frosinone.