L’iniziativa dei blogger del tpl romano in campo contro il Covid19

Dalla denuncia dei disservizi del trasporto regionale del Lazio alla costruzione di respiratori per contrastare l’emergenza coronavirus. Fabrizio Bonanni – presidente del comitato dei pendolari della Roma-Viterbo – è una vecchia conoscenza di Radiocolonna, sempre in prima fila per denunciare i disservizi della linea che collega la Capitale con la Tuscia. Questa volta, però, Bonanni è protagonista da un altro punto di vista, perché sta contribuendo alla costruzione di maschere respiratorie da utilizzare nell’emergenza Covid19. L’iniziativa è di una startup bresciana, l’Isinnova, che ha preso maschere da sub, ha costruito alcuni pezzi con la stampante 3D e sta creando maschere respiratorie brevettate e pronte all’uso. Una storia di ingegno e di solidarietà che vede il contributo anche di Fabrizio Bonanni, che con la sua stampante 3D ha già costruito decine di valvole che sono a disposizione di ospedali di Roma e del Lazio.

Il rilascio del brevetto è fondamentale e consente agli stampatori 3D di inaugurare un sistema di produzione capillare e dal basso che possa far respirare – da tutti i punti di vista – un sistema sanitario in affanno durante un’emergenza sanitaria senza precedenti.

Il fundrising è stato organizzato da Carlo Tortorelli, da Fabrizio Bonanni e ha il visto il coinvolgimento di tutto il team di Odissea Quotidiana, il collettivo di blogger ed esperti del tpl laziale ‘riconvertiti’ a makers che in breve tempo è riuscito a mettere insieme centinaia di euro di donazioni.

Per conoscere meglio il progetto si può visitare la pagina Facebook del BonfaLab.