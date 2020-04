Da Pomezia parte la sperimentazione su vaccino anti Covid-19

L’azienda Irbm Science park di Pomezia è pronta per la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 a fine aprile. Lo rende noto il Comune di Pomezia, che spiega: “il primo lotto, messo a punto dalla partnership Advent-Irbm con lo Jenner Institute della Oxford University, partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani. Questo potrebbe rendere possibile utilizzare il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e forze dell’ordine”.

