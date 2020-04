Librerie e orari dei negozi: cosa cambia a Roma da oggi al 4 maggio

Sono uscite le nuove disposizioni in materia di orari di apertura dei negozi a Roma. A comunicarli ieri sul suo profilo Facebook è stato direttamente Paolo Orneli, assessore alle attività produttive della Regione Lazio. Tra le novità più significative, la conferma degli orari di apertura e di chiusura di supermercati, alimentari e negozi: dal lunedì al sabato, apertura alle 8,30 3 chiusura alle 19,00. La domenica chiusura anticipata alle 15,00.

Bisognerà ancora attendere per vedere riaperte le librerie e le cartolerie a Roma e nel Lazio. La nuova ordinanza, infatti, non prevede l’apertura delle librerie oggi – 14 aprile – ma il 20 aprile. Le ragioni le spiega lo stesso assessore della giunta guidata da Nicola Zingaretti, adducendo la scelta al maggior tempo che avrebbero gli esercenti nell’adattare il proprio negozio alle nuove disposizioni nazionali: guanti monouso da distribuire all’ingresso, igienizzazione, protezioni individuali e distanziamento sociale.

“Vogliamo che le librerie riaprano, ma questo deve avvenire nella sicurezza assoluta di lavoratori e clienti: per questo siamo in contatto con le associazioni delle librerie, sia quelle indipendenti che quelle facenti parte di grandi catene, per concordare con loro, nei prossimi giorni, le modalità più adeguate per la ripresa delle attività di vendita al pubblico nella nostra regione- conclude Orneli – lo so che è dura ma in questo momento non possiamo proprio permetterci di abbassare la guardia. Uniti possiamo vincere ma serve la massima attenzione da parte di tutti. Ce la faremo, ne sono certo”.