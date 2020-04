Roma, da lunedì si potrà presentare domanda bonus affitti

L’assessore di Roma Capitale alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli, in un post su Facebook annuncia: “Da lunedì 27 aprile sarà possibile presentare la domanda per il contributo straordinario all’affitto 2020, rivolto alle famiglie in difficoltà economica in seguito all’emergenza coronavirus”. “Come vi ho già anticipato – spiega l’assessore Vivarelli – saranno due le modalità per avanzare le richieste di contributo: online e cartacea. Il modulo per la presentazione cartacea, riservata a chi non ha la possibilità di accedere a strumenti tecnologici, sarà a disposizione nelle edicole aderenti, il cui elenco sarà reperibile sul portale di Roma Capitale.

La domanda potrà essere compilata anche direttamente online, sul sito di Roma Capitale, allegando copia di un documento d’identità e un’autocertificazione firmata. Si tratta di una procedura veloce e semplice che limita gli spostamenti. Per questo voglio raccomandare ai cittadini di privilegiare questa modalità. È importante per la validità della domanda che vengano utilizzate esclusivamente le modalità e la modulistica di Roma Capitale. Ricordo che il contributo è previsto in misura non superiore al 40 per cento di tre mensilità per l’anno 2020 dei canoni di locazione su alloggi di proprietà pubblica e privata. Tutti i dettagli e i requisiti saranno reperibili nel bando che sarà pubblicato a breve sul sito di Roma Capitale”, conclude.