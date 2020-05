Ciclabili e pedonalizzazione: al via lunedì i lavori a San Giovanni

“Roma riparte, portando avanti progetti strategici. Da lunedì 18 maggio prenderanno il via i lavori che rivoluzioneranno, in chiave sostenibile, la viabilità di una parte importante del quartiere San Giovanni, nell’area compresa tra viale Castrense, via La Spezia, via Taranto e largo Brindisi”. Lo ha detto in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“In particolare, sono previsti interventi di pedonalizzazione e la realizzazione di due piste ciclabili su via Taranto e via La Spezia, dove avremo anche una nuova corsia preferenziale. Su Largo Brindisi verrà ampliata l’area pedonale, con un accesso diretto alla stazione metro San Giovanni. Le piste ciclabili su via La Spezia e via Taranto convergeranno su largo Brindisi dove un parcheggio per le biciclette, chiuso e controllato, sarà accessibile ai titolari di Metrebus card – continua la prima cittadina di Roma -.

Ridisegniamo così gli spazi, dando respiro al quartiere, rendendolo più vivibile per tutti, residenti e cittadini che lo frequentano ogni giorno. È un progetto fortemente voluto da questa amministrazione per trasformare una zona centrale e strategica della Capitale, favorendo il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile e pedonale”, ha concluso Virginia Raggi.