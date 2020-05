Ostia, gambizzazione cognato di Spada: metodo mafioso

Un agguato premeditato, frutto malato del clima di Ostia, dove si confonde chi spara e chi resta a guardare ed alla fine qualche altro resta steso sull’asfalto. Il ferimento alle gambe di Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada, del 20 aprile scorso, va inquadrato in un contesto più ampio e per molti versi già conosciuto nel litorale romano. Il gip Bernadette Nicotra nell’ordinanza di custodia eseguita oggi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, delinea un quadro chiaro.

Il commando quel pomeriggio era composto da almeno quattro persone. Oggi a finire in manette per il tentato omicidio sono stati Girolamo Finizio di 46 anni, Adriano D’Arma di 40 e Roberto Cirillo di 34. Ai tre il pm Mario Palazzi contesta le aggravanti del metodo mafioso e della premeditazione.

Ad indicare la pista giusta nelle indagini sarebbero state alcune immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sul posto e l’esame dei tabulati telefonici analizzati dagli investigatori sul luogo dell’agguato. Per cercare di comprendere cosa è avvenuto si deve leggere anche la richiesta d’arresto del pubblico ministero che scrive come “nonostante i tentativi da parte di figure criminali carimastiche quali Michele Senese (Camorra napoletana), Francesco D’Agati (mafia siciliana) Fabrizio Piscitelli (il noto ‘Diabolik’ recentemente ucciso) e Salvatore Casamonica (mafia romana) di imporre la cosiddetta ‘pax mafiosa’ finalizzata a favorire le attività illecite e, in particolare quello che ad oggi è considerato il ‘core business’ degli affari criminali della Capitale, ovvero il traffico degli stupefacenti, si è assistito negli ultimi anni a numerosi danneggiamenti di attività economiche e commerciali del litorale e, cosa anchor più grave, a diversi fatti di sangue”