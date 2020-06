I romani hanno scambiato le ciclabili per parcheggi

Automobili parcheggiate con disinvoltura nel bel mezzo di una ciclabile romana. Macchine parcheggiate o con le luci d’emergenza – segno di una sosta momentanea magari per consumare un caffè al bar – o posteggiate come se si trattasse di un posto normale. Una dinamica, questa, che probabilmente vedremmo molto di rado su una preferenziale per i bus, ma che si sta verificando troppo spesso sulle piste ciclabili della Capitale. Come segnalato da tanti utenti e attivisti, come Bikediablo, da cui prendiamo le foto, gli episodi sono tanti, inquietanti e dimostrano che tanti romani – oggi – ancora non abbiano colto l’essenza delle nuove piste ciclabili: luoghi destinati alle biciclette, non alla sosta delle auto:

Le ragioni di questi episodi sono molteplici: ignoranza, scarso senso civico, menefreghismo e un senso di impunità di tanti automobilisti che confidano di farla franca rispetto a potenziali sanzioni. Ma c’è da mettere in conto anche la scarsa attitudine dei romani con le piste ciclabili, come se mancasse la consapevolezza che possano esistere sedi sulla carreggiata dedicate alle bici, anche al costo di ridurre i posteggi o lo spazio per le auto.

Insomma, per la mobilità cittadina bene il nuovo progetto delle piste ciclabili transitorie volute dall’attuale amministrazione, ma senza un graduale e convinto lavoro culturale, di episodi come questi continueremo a vederne ancora tanti.