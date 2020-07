GRAB cerca fondi e volontari per la realizzare dell’opera provvisoria a Roma

È un casting molto particolare quello organizzato dai promotori del Grab, il Grande Raccordo Anulare romano delle biciclette. Un progetto ambizioso e interessante che prevede la creazione di un anello ciclabile di 45 km nella Capitale per permettere di ‘circumnavigarla’ quasi come se si avesse un’auto o una moto. Progetto che tuttavia ha subito una battuta d’arresto e che – è il timore dei suoi sostenitori – costringerà la Capitale ad aspettare ancora un bel po’ per vedere realizzato il suo GRA ciclabile.

Ma Velolove, l’organizzazione di Grab, non demorde e sta pianificando la creazione di Grab Pop, la versione transitoria del progetto definitivo da presentare in occasione del Grab Day a ottobre 2020.

L’ “assaggio” consiste nella realizzazione di segnaletica leggera al fine di tracciare il percorso e definire l’area di intervento del Grab. Tutto questo dovrebbe avvenire proprio l’11 ottobre, un’intera giornata dedicata al tracciamento del tragitto e alla sollecitazione per la realizzazione dell’opera. Ma per farlo servono braccia e fondi. Prima dell’11 ottobre, infatti, servono volontari che si occupino di segnaletica orizzontale. L’11 ottobre, poi, saranno necessari anche vari volontari per il Grab Day. Ma serviranno anche fondi, per questo l’organizzazione a breve metterà a disposizione un crowdfunding per raccogliere soldi dal basso. E l’amministrazione come vede l’iniziativa un po’ corsara dei promotori del Grab? Lo scopriremo presto.