Colleferro: omicidio Monteiro, Willy morto per aver difeso un amico

Aggredito, picchiato e lasciato a terra in fin di vita. È morto così, per aver cercato di difendere un amico, Willy Monteiro, 21enne romano.

La lite sarebbe nata da sguardi in cagnesco tra un compagno di scuola di Willy e un giovane davanti ad un locale a Colleferro. Sembrava dovesse finire lì, fino a quando non sono arrivati altri tre giovani a bordo di un Suv. In quattro si sono accaniti contro Willy, colpevole di essersi intromesso a difesa dell’amico, massacrandolo di botte.

Quando i carabinieri della compagnia di Colleferro sono intervenuti per rissa hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma il 21enne trasportato in ambulanza all’ospedale più vicino non ce l’ha fatta.

Gli arrestati sono tutti di Artena tra i 22 e i 26 anni, tutti noti alle forze dell’ordine ed in particolare due con precedenti per lesioni.