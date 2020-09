Scuola: Regione Lazio, aperto 70% istituti, 90% a Roma

“Il 70% degli istituti del Lazio questa mattina ha aperto ufficialmente l’anno scolastico. Nella Capitale il dato e’ ancora piu’ alto, con circa il 90%. Si tratta di dati importanti, segno che tutto il lavoro preparatorio dei mesi scorsi ha portato a risultati adeguati per una ripartenza in sicurezza delle attivita’”. Cosi’ l’assessore alla Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino.

“Il 30% delle altre scuole – aggiunge – riaprira’, in virtu’ dell’autonomia scolastica e di alcune ordinanze comunali, il 24 settembre. Nel frattempo da parte nostra continua l’impegno a fianco dei Comuni e dei dirigenti scolastici, sempre in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, e pronti a intervenire in caso di bisogno. I test sierologici per il personale scolastico stanno procedendo e abbiamo distribuito 5 milioni di mascherine in tempo utile per il suono della prima campanella. Oggi, intanto, per assistere personalmente all’avvio dell’anno scolastico, ho vistato alcune scuole romane, la Gioberti, la Galilei e la Volonte’. Altre ne visitero’ nel corso della settimana. In generale ho trovato un clima sereno, soprattutto tra gli studenti, ai quali ho augurato un buon anno con la raccomandazione di portare avanti comportamenti responsabili nei confronti della loro salute e di quella degli altri”.