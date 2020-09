Nubifragio su Roma, allagamenti in tutta la città

Allagamenti in strada in diverse zone della citta’ a causa del violento nubifragio che in serata ha interessato la Capitale. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale. Ma non c’è stata zona che non è stata interessata dalla violenti piogge.

Ferma la linea A della Metro tra Ottaviano e Battistini per un guasto alla rete elettrica e chiuse per allagamenti le stazioni di San Giovanni e Manzoni. Al momento difficolta’ anche per la circolazione dei tram: linee 2 e 19 interrotte per danni da maltempo in zona Belle Arti; linea 3 limitata a Piramide per lo stesso motivo; linea 8 interrotta in zona Induno. Stop anche la Roma Lido per un albero caduto sulla linea

E sono decine gli interventi effettuati in poco più di un’ora dalla Polizia locale e dai Vigili del Fuoco per gli alberi caduti