Covid: test rapidi a ritmo serrato in drive-in Fiumicino

A causa dell’aumentata richiesta di test rapidi antigenici Covid-19 che si possono fare recandosi nei vari drive-in gestiti dalle Autorita’ sanitarie della Regione Lazio e presidiati da personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana, anche per la struttura realizzata in una porzione di area di circa 7000 metri del parcheggio Lunga Sosta dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dotata di 6 check-point sanitari per il prelievo dei campioni e in grado di accogliere fino a 130 autovetture, sono giorni di super lavoro.

Gli operatori sanitari, dando dimostrazione di un impegno straordinario, stanno infatti operando a ritmo serrato ma senza criticita’ per eseguire i test che, oltre che riguardare i passeggeri dei voli da e per le zone a rischio oggetto della nuova ordinanza del Ministero della Salute (Spagna, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca ndr) sono estesi anche a tutti quei cittadini che ne facciano richiesta purche’ in possesso di apposita ricetta medica. Ecco quindi che in fila ordinata gli automobilisti vengono via via indirizzati verso le varie corsie che danno accesso ai check-point sanitari. Fatto il test, la risposta viene quindi comunicata con un sms nel giro di poco meno di mezz’ora.

Oltre che presso il drive-in, i passeggeri dei voli oggetto dell’ordinanza ministeriale, possono sottoporsi al test anche nell’area Arrivi del Terminal 3.