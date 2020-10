Roma: crolla ponte su pista ciclabile, nessun ferito

Tragedia sfiorata questa mattina Roma sulla via Laurentina dove e’ crollato parte del ponte, in legno, della pista ciclabile senza causare, fortunatamente, feriti. E’ successo sulla pista ciclabile della via Laurentina, all’altezza dello svincolo per la Roma-Fiumicino. A causare l’incidente un camion con un braccio a gru che ha urtato la struttura in legno provocandone la caduta. Sopra il ponte, dove transitano solo pedoni e ciclisti, non si trovava nessuno al momento del crollo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno transennato l’area bloccando la circolazione delle auto.

Al momento e’ in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco.