Tintarella e pranzi al mare, Estate di S.Martino su litorale

C’e’ chi ha tirato fuori di nuovo costume e telo da mare per una tintarella fuori stagione o tavole da sup; altri hanno optato per passeggiare in riva al mare, tra il vociare di bambini e chi fa jogging, i lungomare ed i moli dei porti; ed ancora, pranzi nei ristoranti e locali con tavolini all’aperto.

E’ un’anticipo dell’ “Estate di S.Martino” sul litorale romano oggi, tra Ostia, Fiumicino e Fregene, dove, complice la temperature di 20 gradi ed il sole, tanti romani si sono diretti per trascorrere la giornata prefestiva.

Un’alternativa alla prima giornata di chiusura, nei weekend, dei grandi centri commerciali (tre solo a Fiumicino) per le restrizioni anti Covid. Ancora, intorno alle 14, molti i veicoli in arrivo dalla Capitale che, in uscita dall’autostrada Roma-Fiumicino, si sono incolonnati sul viadotto di via dell’aeroporto, direzione Fiumicino od Ostia. Diverse anche le imbarcazioni a vela sul mare calmo.