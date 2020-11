Pd, a Roma caos cremazioni e sepolture

Le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta, in una nota dichiarano: “Che fine fanno i soldi che Roma Capitale incassa per i servizi cimiteriali? A questa domanda posta all’assessore all’ambiente di Laura Fiorini nel novembre 2019 non è stata mai data risposta. Solo tante belle parole sui servizi funebri, ma zero fondi per i disastrati cimiteri di Roma”.

“Alla fine dello scorso anno – aggiungono – dei soldi allora stanziati in bilancio per le manutenzioni straordinarie dei cimiteri, tra cui le manutenzioni dei forni crematori e la realizzazione di altri 6 nuovi impianti (4 al cimitero Flaminio e 2 al Laurentino) non un euro è arrivato a destinazione. Gli impegni presi dal Campidoglio già nel 2017, completamente dimenticati. Se ora anche i cimiteri romani sono nel caos lo si deve esclusivamente all’incapacità politica, gestionale ed amministrativa della giunta Raggi”.

“Fa scalpore – proseguono le esponenti del Pd – quanto sta accadendo per le cremazioni, con l’istituzione una improvvisata sala d’attesa post mortem al Verano, prima del trasporto a Prima Porta. Di una situazione degna del teatro dell’assurdo ne sta facendo le spese anche il compianto Gigi Proietti, insieme a tante salme di cittadini romani. Il presunto picco di mortalità delle ultime settimane è solo una giustificazione meschina per nascondere l’impreparazione e l’immobilismo della Giunta che da tempo era al corrente dei problemi cui sarebbe andata incontro, senza l’avvio di manutenzioni dei luoghi e lavori di adeguamento dei servizi”.