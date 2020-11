Vaia, “riaprire palestre e piscine con protocolli rigidi”

Uno studio dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma condotto su 61 pazienti morti nel Lazio, in Umbria e in Abruzzo dimostra che l’età media delle vittime resta alta e che le patologie di cui soffre chi muore per il coronavirus sono le classiche malattie legate a uno stile di vita poco corretto. Questo, per il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, Francesco Vaia, bisogna riflettere “sul fatto che è sbagliato tenere i giovani, ma anche gli anziani, in casa, lontani dallo sport e dal tempo libero”, ha detto il medico in una intervista al Corriere della Sera.

“Rivolgo il mio invito al ministro dello Sport perché riconsideri” l’idea di tenere palestre e piscine chiuse”, aggiunge Vaia. “Ripensi alle aperture nell’ottica del massimo rigore e dell’estrema sicurezza. Con protocolli rigidi e maggiori controlli. Un discorso che si potrebbe estendere ai luoghi della cultura”.

Per Vaia “il Comitato tecnico scientifico potrebbe riprendere in mano la questione. E lo Stato potrebbe verificare l’applicazione delle regole. Per questa mancanza non può pagare il cittadino”.

“Il tasso di mortalità – ha continuato – a causa del Covid oggi è diminuito notevolmente. Se a marzo eravamo sopra al 10% dei contagi totali, ora siamo scesi sotto l’1%. Questo perché abbiamo imparato a combattere e curare questo mostro. Un mostro che colpisce e uccide soprattutto chi è già malato”.

Più che limitare gli spostamenti servono maggiori controlli, ha precisato. “Io credo molto negli italiani e credo molto nei romani e nella loro capacità di applicare le norme a livello individuale. Ma se questo viene a mancare, c’è chi deve controllare e vigilare”.