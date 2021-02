Vaccino 80enni, nel Lazio in tilt prenotazioni online

Slitta di qualche ora l’avvio delle prenotazioni online per la vaccinazione anti-Covid degli ultraottantenni nel Lazio, previsto a partire dalla mezzanotte. “Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it a partire dalle ore 12 di questa mattina “viene comunicato in un post sulla pagina Facebook dell’assessorato alla sanità “Salute Lazio”.

Alcuni cittadini fanno notare il disguido. “Ah ecco. Sto provando da mezzanotte, nulla, tutto tace” commenta una cittadina. “È da mezzanotte che provo ogni ora” aggiunge un’altra.

Per accedere al sistema di prenotazione web è sufficiente avere il codice fiscale. Le strutture presso cui è attivo il servizio sono 89 e verranno incrementate secondo la disponibilità dei vaccini; in fase di prenotazione non si potrà scegliere l’orario ma solo il giorno e prenotare la prima fascia oraria disponibile; non è necessaria la prescrizione del medico.

Dopo la prenotazione dell’appuntamento occorre stampare il promemoria, col numero dell’appuntamento, la data e l’ora. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo anche in un secondo momento sul portale dedicato.

L’utente riceverà un SMS, 72 ore prima dell’appuntamento fissato. Occorre presentarsi al punto di somministrazione, nel giorno e nell’orario dell’appuntamento, portando il promemoria della prenotazione e la tessera sanitaria. Se l’interessato è sottoposto a tutela, dovrà presentarsi accompagnato dai soggetti titolari della responsabilità giuridica. Per la prima somministrazione è possibile disdire o spostare l’appuntamento dal sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio. Per disdire o spostare l’appuntamento per la seconda somministrazione, è necessario rivolgersi al Contact Center al numero 06.164.161.841.