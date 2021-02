Vaccino: Lazio, dal 22 febbraio prime dosi a docenti

“Il 18 partiranno le prenotazioni on line per la fascia d’eta’ 55-45 del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Universita’ pubbliche e private. Le vaccinazioni partiranno lunedi’ 22 febbraio”. Cosi’ l’assessore alla sanita’ della regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine delle prime vaccinazioni degli over 80 alla caserma Magnasco, sede del Compartimento polizia stradale Lazio e della Sezione polizia stradale.

Intanto a oggi nel Lazio sono 38.430 i casi positivi al Covid-19, di questi 36.086 sono in isolamento domiciliare. Mentre 2.344 persone sono ricoverate, 254 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 5.506 persone sono decedute e 176.129 guarite. In totale sono stati esaminati 220.065 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio