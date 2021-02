Covid: al via le vaccinazioni per i vigili di Roma

Partira’ giovedì la campagna di vaccinazione contro il Covid anche tra gli agenti under 55 della polizia locale di Roma Capitale. La prima tranche di somministrazioni, specifica il Campidoglio, riguardera’ 3.629 unita’. La procedura e’ stata concertata durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 11 febbraio. L’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis, sottolinea: “Gli uomini della polizia locale sono stati in prima linea durante il lockdown, fornendo supporto alla cittadinanza e sono tutt’ora in prima linea. Per questo e’ importante offrire loro la possibilita’ di usufruire del vaccino in via prioritaria. Ci auguriamo che presto tale opportunita’ possa essere estesa anche agli agenti ultracinquantacinquenni. Ringrazio il Comandante Ugo Angeloni che ha consentito l’immediato avvio delle procedure”.

Stamani, in raccordo con il Prefetto di Roma e il Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, secondo quanto è stato concordato in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica s”ono state comunicate le prime disponibilità degli slot per gli under 55 anni riservate agli operatori del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale”. A darne notizia l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Si inizierà giovedì 18 presso l’Hub vaccinale del parcheggio Lunga Sosta di Fiumicino. Le modalità di invio e selezione spettano al Comando del Corpo in raccordo con i responsabili dell’Hub vaccinale e l’Unità di Crisi. Sempre giovedì inizieranno le vaccinazioni anche per la Polizia Locale del Comune di Fiumicino, territorio che ospita l’Hub vaccinale. Tutte le altre Polizie Locali dei Comuni della provincia di Roma hanno ricevuto una comunicazione da parte del Prefetto per organizzare le rispettive somministrazioni.