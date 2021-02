Calenda: “Vado avanti, Gualtieri non è ancora in campo”

La tornata elettorale per i Comuni “ha due turni, al primo ognuno corre con la sua proposta. La sfida nella Capitale è avere un programma convincente per i romani, per chi vive a Roma. I cittadini si esprimeranno al primo turno e poi si vedrà“. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda, confermando la sua intenzione di andare avanti nella corsa per le elezioni amministrative del 2021.

L’ex ministro dell’Economia Roberto “Gualtieri non si è ancora candidato” e “il tavolo del centrosinistra è frantumato: una parte vuole l’alleanza con il M5s e un’altra no, c’è una parte che vuole le primarie e una che non le vuole”, ha detto a Rainwes.

“Dal 12 ottobre sono andato quartiere per quartiere buca per buca, lo avevo detto a Zingaretti che se trovava un candidato forte nel giro dei mesi successivi per me andava bene, ma adesso ho già incontrato più di 500 associazioni di quartiere“, ha concluso.