Lavoratori dello spettacolo oggi in piazza a Roma

I lavoratori dello spettacolo saranno in piazza oggi con l’iniziativa “Torniamo a fare spettacolo” organizzata dai sindacati Slc, Fistel e UIlcom per chiedere la programmazione della riapertura dello spettacolo dal vivo e del cinema con protocolli sanitari stringenti.

I sindacati chiedono anche indennità e ristori per accompagnare il settore fuori dalla crisi, la ridefinizione delle modalità di finanziamento al settore (Fus), investimenti attraverso il Recovery plan, una riforma legislativa per garantire diritti e tutelare i lavoratori dello spettacolo. Si terranno manifestazioni nelle piazze di molte città italiane – si legge in una nota – nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

A Roma, nello spazio antistante al Teatro dell’Opera, dalle 10:30 parteciperà anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.