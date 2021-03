Mattarella vaccinato allo Spallanzani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto il vaccino contro il Covid-19 all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Il capo dello Stato, come tutte le persone della sua eta’, ha ricevuto una dose di Moderna.

Dopo essere stato vaccinato, Mattarella ha atteso 15 minuti prima di lasciare l’ospedale.

Il presidente della Repubblica ha 79 anni e la sua vaccinazione rientra nelle tempistiche previste dalla Regione Lazio. Lo scorso 31 gennaio, in occasione del discorso di fine anno al Quirinale, aveva annunciato che avrebbe fatto il vaccino quando sarebbe arrivato il suo turno. ”Vaccinarsi e’ una scelta di responsabilita’, un dovere – aveva spiegato -. Tanto piu’ per chi opera a contatto con i malati e le persone piu’ fragili. Di fronte a una malattia cosi’ fortemente contagiosa, che provoca tante morti, e’ necessario tutelare la propria salute ed e’ doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinero’ appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”.

“Esprimo grande ammirazione per il presidente Mattarella. Ancora una volta ha dimostrato di essere un grande presidente. E’ venuto da noi come un normale cittadino, ha fatto il percorso che normalmente fanno tutti. Ha fatto il vaccino, e’ rimasto 15 minuti in osservazione e poi e’ andato via. Come un qualsiasi cittadino. Questo e’ l’atteggiamento dei grandi uomini”. Cosi’ il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco vaia, che oggi ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Non ha saltato nessuna procedura: dalla prenotazione alla firma del consenso informato , anamnesi , vaccinazione e osservazione – aggiunge Vaia – Ha salutato e ringraziato gli operatori ed e’ andato via”.