Roma: al via iter pdl poteri speciali. Brescia, no a polemiche

Parte oggi in commissione Affari Costituzionali della Camera l’iter delle riforme per i poteri speciali per Roma Capitale. All’esame della commissione ci sono sia una proposta di legge costituzionale a firma Barelli (Forza Italia), sia tre proposte di legge ordinarie, rispettivamente a firma Magi-Fassina, Silvestri (M5s) e De Angelis (Lega). Saranno Annagrazia Calabria (Forza Italia) e Stefano Ceccanti (Partito Democratico) i relatori della proposta di legge costituzionale.

Il pentastellato Francesco Silvestri sara’ invece il relatore delle proposte di legge ordinarie. “La sfida dei poteri speciali per Roma merita un impegno comune.

Tutte le forze politiche ne sono consapevoli e oggi iniziamo insieme un percorso per affrontare una questione che deve essere nazionale e non locale.

Roma deve poter davvero competere con le altre capitali europee. Lo scorso 24 febbraio l’Assemblea capitolina e i parlamentari hanno costruito le prime basi per questo lavoro. E’ tempo di trasformare ordini del giorno e mozioni approvati all’unanimita’ in una forte iniziativa legislativa che renda protagonista Roma. Evitiamo le polemiche, non perdiamo tempo e teniamo fuori la campagna elettorale da questo cammino. Si puo’ arrivare lontano”, afferma Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. Dopo l’incardinamento sara’ avviato un ciclo di audizioni che coinvolgeranno la sindaca di Roma, Virginia Raggi e altri esponenti istituzionali di Roma Capitale.