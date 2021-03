Covid: Zingaretti, da venerdì vaccini anche di notte

Nel Lazio da venerdi’ i vaccini anti Covid verranno somministrati anche di notte. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Si comincia dall’hub vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino con turni fino alle 24”, ha spiegato il governatore. Intanto il Lazio si conferma la regione che ha vaccinato piu’ anziani: l’88 per cento degli over 80 ha gia’ ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e il 30 per cento la seconda. “Stiamo mettendo in sicurezza i nostri anziani e i primi risultati gia’ si vedono – ha commentato su Facebook il governatore -. Il Lazio pesava per il 10 per cento nella conta dei decessi a livello nazionale, ma da qualche tempo la percentuale si e’ dimezzata ed e’ scesa al 5 per cento. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo vaccinare prima chi rischia di piu’ la vita”, ha concluso Zingaretti che ha ringraziato “medici, operatori e volontari che stanno rendendo possibile questa campagna vaccinale”.

Intanto proseguono i controlli dei Nas sui lotti di vaccino AstraZeneca stoccati nello stabilimento Catalent di Anagni. L’ispezione dei carabinieri, su input del ministero della Salute, e’ scattata tra sabato e domenica e le verifiche riguardano sia le dosi presenti nel sito sia quelle che risultano documentalmente spedite. Una delle ipotesi possibili era che fossero destinate alla Gran Bretagna ma l’azienda ha spiegato che sono destinate al Belgio dove Astrazeneca ha un polo logistico che si occupa della distribuzione del vaccino nei vari Paesi, compresi quelli a basso reddito compresi nell’iniziativa Covax.