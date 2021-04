Linea S, per il ritorno a scuola tornano a Roma i bus regionali

Domani riapriranno le scuole superiori della Capitale dopo la parentesi della zona rossa pasquale, seppur a scartamento ridotto. E con loro ripartirà anche la macchina del trasporto pubblico locale finalizzata a garantire un servizio rafforzato in tempi di distanziamenti sociali resi necessari dalla pandemia. Per questo, torneranno nella Capitale i bus aggiuntivi messi a disposizione Astral per conto della Regione Lazio per una produzione di corse aggiuntive – come dichiarato da Roma Servizi per la Mobilità – pari a 2200.

Nello specifico, i mezzi di Astral prevedranno delle linee circolari in corrispondenza con gli snodi più significativi che mettono a contatto Roma con l’hinterland, dunque nelle vicinanza di fermate Cotral e Trenitalia.

“Le linee circolari, con una frequenza di circa 7 minuti, aiutano le linee metro e offrono nuove soluzioni per andare in centro a partire dai capolinea: Anagnina, Laurentina, Stazione Aurelia, Saxa Rubra e Ponte Mammolo. Ad ogni capolinea è presente del personale di ATAC, RomaTPL e Astral facilmente individuabile, per aiutare l’utenza a orientarsi – spiega RSpM – lungo il percorso le linee effettuano 4-5 fermate e non hanno un capolinea centrale, ma, dopo la fermata, riprendono immediatamente il servizio ripartendo verso il capolinea esterno.

Il servizio viene effettuato in due fasce orarie per una durata complessiva di 6 ore”

Ma secondo il blogger Mercurio Viaggiatore, grosse novità – a parte il contributo di Astral – non si vedranno tra le strade di Roma. “L’unica variazione prevedibile per il 7 aprile è la riattivazione delle linee “S” grazie al contratto ASTRAL della Regione Lazio – spiega Mercurio a Radiocolonna – per il resto, come già accaduto in passato, il servizio ATAC resterà immutato, ci saranno le linee assegnate ai privati che faranno qualche decina di corse scolastiche”.