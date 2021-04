Roma 2021: Bertolaso, “finito in Lombardia, tornerò a fare il nonno”

“L’ho detto tante volte e lo ribadisco: mi chiamo fuori, per me è un discorso chiuso. Ho passato tutta la mia vita a servire lo Stato. Una volta terminato il lavoro qui in Lombardia, mi occuperò della mia famiglia e tornerò a fare il nonno a tempo pieno”. Così in un’intervista al quotidiano La Verità, Guido Bertolaso risponde in merito all’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma per la coalizione del centrodestra.

Nel corso dell’intervista Bertolaso prende anche le distanze rispetto alla richiesta della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sulla sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza. Alla domanda “come chiede Giorgia Meloni Speranza andrebbe sfiduciato?”, Bertolaso risponde: “Questo creerebbe problemi al governo. Che oggi è l’unico governo possibile”.