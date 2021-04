Il Lazio torna in zona gialla da lunedì

“Da lunedì 26 aprile torniamo di nuovo in zona gialla. Bene, il Lazio è una delle Regioni rimaste per più tempo in giallo. Un altro risultato della nostra comunità che ora non deve più chiudere”. Così il presidente della Regione Nicola Zingaretti in un post su Facebook.

“Riapriamo ma non al Covid, e riprendiamoci la vita – ha sottolineato- Abbiamo una missione: vaccinare e riaccendere l’economia e il lavoro. Ora stringiamo i denti per non richiudere più: serve la collaborazione di tutti. Soldi per sostenere l’economia, vaccini per bloccare il virus, responsabilità nel seguire le regole e limitare la curva del contagio. Grazie alla responsabilità vinceremo noi, non il virus”.