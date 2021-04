Covid: a Roma varchi di accesso in zone movida

A Roma da domani scatteranno i varchi in alcune zone della movida: saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile in zone particolarmente frequentate come l’isola pedonale al Pigneto, Campo de Fiori, Trastevere, San Lorenzo. E’ una delle misure che scatteranno domani nella Capitale con il passaggio in fascia gialla e le prime aperture. Inoltre saranno transennate alcune aree nelle piazze molto frequentate come la scalinata di piazza Trilussa, la statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori e piazza Madonna dei Monti.

Il piano e’ stato messo a punto nell’ultimo tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma, Carmine Esposito, dopo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Controlli anche per il ritorno in presenza delle scuole secondarie e universita’.

Scattera’ domani mattina una task force nella centrale operativa della questura con le varie realta’ coinvolte per monitorare l’andamento. Ci saranno servizi di vigilanza alle fermate metro, ai capolinea dei bus, nelle stazioni e fuori le scuole per evitare assembramenti. Previsti controlli anti-assembramento all’esterno di ristoranti ed esercizi commerciali