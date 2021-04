Protesta ambulanti, traffico in tilt sul Raccordo

I venditori ambulanti hanno bloccato per protesta il Grande raccordo anulare di Roma. Da questa mattina alle 7, i commercianti hanno bloccato la corsia sulla carreggiata interna all’altezza dell’uscita della via Casilina, allestendo un gazebo, bloccando completamente la viabilità. Presente una delegazione anche a piazza della Repubblica dove è prevista una manifestazione autorizzata per 300 persone.

Gli ambulanti protestano dopo la decisione della sindaca di Roma Virginia Raggi di dare mandato agli uffici del Campidoglio di disapplicare la normativa nazionale che impone la proroga delle licenze agli esercenti fino al 2032, sulla base di un parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Spaccature nella maggioranza che ha votato con le opposizioni una mozione per chiedere di applicare la normativa nazionale, con Marcello De Vito, presidente M5s dell’assemblea capitolina capofila della protesta.