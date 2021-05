Covid: Lazio, 1.069 casi. Roma a quota 500

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-170) e oltre 26 mila antigenici per un totale di oltre 43 mila test, si registrano 1.069 casi positivi (-82), 13 i decessi (-13) e +2.457 i guariti”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 2% – prosegue -. I casi a Roma citta’ sono a quota 500”.

Nel Lazio, intanto, si va verso quota due milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid: ad oggi sono state effettuati 1 milione e 950 mila vaccini, si legge sul portale Salute Lazio. “Abbiamo la migliore performace su ciclo completo di vaccinazioni (ovvero doppia dose) con il 92 per cento sugli over 80, il 26 per cento sugli over 70 e il 16 per cento sugli over 60”, commenta l’assessore D’Amato. Il dato sull’intera popolazione con la doppia dose e’ al 13 per cento.