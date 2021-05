Rieti: Open day Astrazeneca anche prossimo weekend

Ha avuto ottimi riscontri l’Open day organizzato dalla Asl di Rieti lo scorso weekend per la somministrazione del vaccino Astrazeneca per over 50 e “categorie prioritarie” della provincia di Rieti. L’iniziativa si replicherà anche il prossimo fine settimana – sabato 15 maggio e domenica 16 maggio -, sempre dalle ore 8 alle ore 22. In ogni giornata la Asl di Rieti eseguirà un massimo di 400 vaccini AstraZeneca.

Per accedere alla vaccinazione è necessario prenotarsi presso il nuovo Centro vaccinale allestito dall’Azienda presso la Caserma Verdirosi. Ieri e sabato scorso è toccato a tutti gli over 50 anni e a tutte le categorie prioritarie a prescindere dall’età: forze armate, polizia di stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, operatori sanitari aderenti agli ordini professionali, personale delle comunità residenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, civili, religiose, come si legge sul sito della Asl.

Non è escluso, anche per favorire l’utilizzo del vaccino Astrazeneca, che possano essere organizzati altri Open day in altre località del Lazio, compresa Roma, ma per ora